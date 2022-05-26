Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları'ndaki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 31 fişek eroin, 2 kağıda sarılı eroin, kilitli poşet içerisinde eroin, fişeklemede kullanılan paket lastikleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 179 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K., B.K. ve D.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / İlker Gürel - Güncel