Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - İlker Gürel - Güncel
 - Güncelleme:
Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları'ndaki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 31 fişek eroin, 2 kağıda sarılı eroin, kilitli poşet içerisinde eroin, fişeklemede kullanılan paket lastikleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 179 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., B.K. ve D.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İlker Gürel - Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Keşan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title