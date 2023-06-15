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Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Şükrüköy Mahallesi'nde M.A'nın evinde yaptığı aramada 3 saksı içinde 50 kök kenevir, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 68 kartuş ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ayrıca Keşan ilçesinde bir otomobilde 225 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi de gözaltına alındı.

Keşan'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Şükrüköy Mahallesi'nde M.A'nın evinde arama yaptı.

Aramada 3 saksı içinde 50 kök kenevir, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 68 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Keşan ilçesinde bir otomobilde 225 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde G.K'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 225 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili G.K. ve araçta bulunan H.Ö. gözaltına alındı.

Üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.D. ve S.T'nin üzerini aradı.

Aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Keşan Güncel Haberler

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