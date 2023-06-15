Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Şükrüköy Mahallesi'nde M.A'nın evinde yaptığı aramada 3 saksı içinde 50 kök kenevir, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 68 kartuş ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ayrıca Keşan ilçesinde bir otomobilde 225 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi de gözaltına alındı.