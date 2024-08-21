Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, T.Ü. isimli şüphelinin aracında 60 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Keşan ilçesinde takibe aldıkları T.Ü'nün aracını durdurdu.
Araçta yapılan aramada 60 gram skunk ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.