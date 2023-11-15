Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, iki şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üst araması yaptığı iki şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de durumundan şüphelendikleri A.A. ve B.S.'yi durdurdu. Şüphelilerden üst aramasında, A.A.'nın ayakkabı tabanı içerisine sakladığı 10 gram metamfetamin, B.S.'nin üzerinde üse 3 adet sentetik ecza ile kağıda sarılı esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel