Haberler ›› Güncel ›› Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, iki şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.