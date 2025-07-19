Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, evinde uyuşturucu maddeler ve silah bulanan İ.Ç. adlı zanlı tutuklandı. Operasyonda, 470 gram esrar, uyuşturucu haplar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.Ç'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 2 tüfek fişeği, 470 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, esrar öğütücü ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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