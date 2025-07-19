Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.Ç'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 2 tüfek fişeği, 470 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, esrar öğütücü ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.