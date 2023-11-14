Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde polisin durumlarından şüphelendiği U.A. ve E.T. durduruldu. U.A'nın üst aramasında 16 adet alüminyum folyo içinde 3,55 gram metanfetamin ve esrar, E.T.'nin üzerinde ise 24 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE