Keşan'da Usulsüz Çakar Takan TIR Şoförüne Cezai İşlem Uygulandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan trafik denetiminde usulsüz çakar takıldığı belirlenen bir TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Mecidiye köyü mevkisinde yaptıkları trafik denetimi sırasında usulsüz çakar takıldığı belirlenen F.B. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. TIR şoförü F.B.'ye usulsüz çakar takmaktan 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi. TIR'daki çakarlar ise söküldü.