Keşan'da Usulsüz Çakar Takan Kamyon Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan trafik denetiminde usulsüz çakar takıldığı belirlenen bir kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi. Kamyonun üzerinde bulunan çakarlar da söküldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Mecidiye köyü mevkisinde yaptıkları trafik denetimi sırasında usulsüz çakar takıldığı belirlenen İ.D. yönetimindeki kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü İ.D.'ye usulsüz çakar takmaktan 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. Kamyondaki çakarlar söküldü.