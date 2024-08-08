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Keşan'da Usulsüz Çakar Takan Kamyon Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan trafik denetiminde usulsüz çakar takıldığı belirlenen bir kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi. Kamyonun üzerinde bulunan çakarlar da söküldü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde usulsüz çakar takıldığı belirlenen kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Mecidiye köyü mevkisinde yaptıkları trafik denetimi sırasında usulsüz çakar takıldığı belirlenen İ.D. yönetimindeki kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü İ.D.'ye usulsüz çakar takmaktan 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. Kamyondaki çakarlar söküldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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