Keşan'da üst aramasında silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Keşan'da üst aramasında silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da üst aramasında silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Keşan ilçesinde uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Keşan ilçesinde uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gökkuşağı Sokak'ta şüphelendikleri Y.M. ve S.T.'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde yapılan aramada 12 paket metamfetamin, ilaç kutusu içerisinde metamfetamin, kağıda sarılı eroin, 3 tabanca, tabanca gövdesi, tabancalara ait şarjör ile 62 mermi, biri oto anahtarından yapılan 2 bıçak ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Keşan Güncel Haberler

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