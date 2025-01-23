Keşan'da Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günü Düzenlendi

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünce "Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte lise öğrencilerine kariyer fırsatları ve üniversitelerin sunduğu olanaklar anlatıldı.

Programa katılan üniversite temsilcileri bölüm ve programlar hakkında bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İpsala Belediye Başkanı Kerman, muz seralarında incelemede bulundu

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Antalya'daki muz üretim seralarında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte düzenlenen Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresine katılan Kerman, daha sonra tarım faaliyetlerinin yapıldığı alanları gezdi.

Muz seralarını inceleyen Kerman, "En kısa zamanda, ilçedeki sıcak suyumuzu yeryüzüne çıkararak, İpsala'da kendi seralarımızda muz üretmeye başlayacağız. İpsala'nın tarımda sürdürülebilir ve yenilikçi adımlarla gelişmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerini kullandı.