Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor

Keşan'da Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi

Keşan'da Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan'da 49 üniversiteden temsilcinin katıldığı '3. Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri' etkinliği, öğrencilere üniversitelerin olanaklarını tanıttı. Ayrıca, Keşan Belediyesi'nin esnaf ziyareti ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele semineri de gündeme geldi.

Keşan ilçesinde "3. Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir tesiste düzenlenen etkinliğe 49 üniversiteden temsilci katıldı.

Üniversitelerin basın ve halkla ilişkiler birimleri tarafından etkinliğe katılan öğrencilere fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjanlar, burslar, barınma imkanları ve uluslararası değişim programları anlatıldı.

Programda üniversitelerin kampüs imkanları, akademik başarıları, sosyal tesisleri, öğrenci kulüpleri, etkinlikleri ve kariyer imkanları hakkında da bilgiler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğrencilerin üniversiteleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, etkinliğe destek olanlara teşekkür etti.

Katılımcılara broşürler ve tanıtım kitapçıkları hediye edildi.

Özcan esnafı ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan S.S. 25 No'lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile S.S. Keşan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne ziyarette bulundu.

Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Özcan, Keşan'ı ortak akıl ve dayanışmayla yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

Özcan, Keşan'ın ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnaflarla bir araya gelmeye, onların taleplerini ve önerilerini dinlemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele semineri

Keşan Sağlık Müdürlüğünce teknoloji bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, psikolog Sefa Keleş Atatürk Ortaokulunda 5. sınıf öğrencilerini bilgilendirdi.

Keleş, teknoloji bağımlılığının dijital cihazlar ve internet tabanlı içeriklere aşırı ve kontrolsüz şekilde bağımlı hale gelmesi durumu olduğunu belirtti.

Bu bağımlılığın video oyunları, sosyal medya, tablet ve telefon gibi cihazların kontrolsüz kullanımıyla gelişebildiğini aktaran Keleş şunları kaydetti:

"Çocuklarda teknoloji bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, akademik performansta düşüş, uyku sorunları, sosyal izolasyon ve fiziksel aktivitenin azalması gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Ailelerin, çocukların teknoloji kullanımını sınırlandırması, alternatif aktiviteler sunması ve örnek olması bağımlılığın önlenmesinde önemli rol oynar. Teknoloji kullanımı konusunda denge sağlamak, sağlıklı gelişim için kritiktir."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan
img

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
img

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.