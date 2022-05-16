Keşan'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 'Keşan bilimle şenleniyor' sloganıyla düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Keşan Kent Müzesi önündeki korteje; Kaymakam Cemalettin Yılmaz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar daha sonra Belediye Bandosu eşliğinde Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ne yürüdü.

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesildi. Protokol, daha sonra stantları ziyaret ederek, öğrencilerden bilimsel projeleri hakkında bilgiler aldı. Şenlik kapsamında müzik dinletileri düzenlenerek, halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğrenciler, Çanakkale Gezici Müze TIR'ı ve gezici kütüphaneyi de ziyaret etti. Şenlik, yarın da gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.