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Keşan'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Keşan'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, otomobil sürücüsünün hasarlı kazaya bakmak için yavaşladığı hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobil, sürücüsünün hasarlı kazaya bakmak için yavaşladığı hafif ticari araca çarpıp, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü F.D.B. yaralandı.

Keşan'dan, sabah saatlerinde İpsala yönünde giden H.H.B. yönetimindeki 22 PB 183 plakalı otomobil, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta hasar oluştu. Bu sırada aynı yöne giden F.D.B. idaresindeki 22 FD 099 plakalı otomobil, kazaya bakmak için yavaşlayan S.Y.'nin kullandığı 17 LY 055 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü F.D.B., araçta sıkışarak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılarak ambulansa alınan yaralı sürücü, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın, kazalarla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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