Keşan'da terk edilen yaralı köpekler tedavi altına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayvan barınağı kapısına bırakılan yaralı köpekler tedavi altına alındı. Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği, terk edilen köpekleri buldu ve veteriner kliniğine götürdü. Köpeklerin sağlığına kavuştuktan sonra iyi bir yuva bulunacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayvan barınağı kapısına bırakılan yaralı köpekler tedavi altına alındı.

Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneğinin barınağına gelen hayvanseverler kapısına iple bağlanarak terk edilen yaralı bir köpek buldu.

Çeşitli yerlerinde yarası bulunan terrier cinsi köpek veteriner kliniğine götürüldü.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, AA muhabirine, önceki gün de pinscher cinsi 2 yaralı köpeği daha barınağın önünde bulduklarını söyledi.

Üzerinde çip bulunmayan yaralı köpeklerin tedavi altına alındığını belirten Cebeci, "İnsanlar cins köpekleri para verip sahipleniyor, hevesi geçince de sokağa bırakıyor. 'Çocuğunuz, eşiniz istedi' diye parayla can satın almayın. Bu canları sahiplenecek, bakacaksanız barınaklara başvurun. Yaralı halde bulduğumuz köpekler sağlığına kavuştuktan sonra onlara iyi bir yuva bulmaya çalışacağız." diye konuştu.