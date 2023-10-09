Keşan'da terk edilen yaralı köpek tedaviye alındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (KE-HAYKO) ait 'Can evi' barınağının kapısına iple bağlanarak terk edilen yaralı köpek, veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Sabah saatlerinde İspat Camisi Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınağın kapısına vücudunda çeşitli yaralar bulunan yaklaşık 2 yaşında 'Terrier' cinsi erkek köpek, iple bağlanarak terk edildi. Yetkililer tarafından bulunan bitkin haldeki köpek, veteriner kliniğine götürüldü. Tüyleri kesilmediği için derisinde yaralar oluşan ve yeterli beslenemediği için bitkin düştüğü belirlenen köpek, tedaviye alındı.

Veteriner hekim Yener Eker, köpeğin 'Can evi' barınağının kapısına iple bağlanarak terk edilmiş halde bulunduğunu belirterek, 'Maalesef oraya bağlamışlar. Terrier cinsi bir köpek. Çok bakımsız kalmış. Tüm tüyleri keçelenmiş ve aç kalmış. Gözüne ve derisine 'pisi pisi' otu dediğimiz otlar batmış. Enfeksiyon oluşturmuş. Bitap halde bize geldi. Şu an tıraşını yaptık. Bakım ve tedavisine başlayacağız. Kendini toparladıktan sonra da ona iyi bir yuva bulmaya çalışacağız. Bu cins bir köpek ancak maalesef terk edilmiş. Neden, nasıl terk edilmiş bilmiyoruz ama insanlara muhtaç bir köpeği bu şekilde terk etmek onların psikolojisini ciddi şekilde etkiliyor. Bu da çok ciddi sağlık sorunları ve psikolojik problemlere sebep oluyor. Umarım en kısa sürede toparlar ve yeni yuvasında mutlu bir hayat sürer? dedi.

'KESİNLİKLE OLUMSUZ VE YAPILMAMASI GEREKEN BİR DAVRANIŞ'

Evcil hayvanları terk etmenin yanlış bir davranış olduğunu söyleyen Eker, 'Özellikle çipi olup-olmadığını kontrol ettik. Bir kaydı yok. Çip takılmamış. Bir oyuncak gibi alınıp, daha sonrada bakılamayınca terk ediliyor. Bu tip olaylar karşımıza çıkıyor. Umarım bu hayvanların da bir can taşıdığını oyuncak olmadığını insanlar ve özellikle de çocuklar öğrenir. Aileler de hayvanları çocuğuna alınacak bir oyuncak olarak görmezler. Bu cins köpekler genelde ücretli sahiplendiriliyor. Hem ücretini veriyorlar, hem de bu şekilde daha sonra bakamayıp, sokağa atıyorlar. Çok yazık. Kesinlikle olumsuz ve yapılmaması gereken bir davranış' diye konuştu.

'BU HAYVANLARIN ÇEKTİKLERİNDEN DOLAYI BİZ ÇOK ÜZÜLÜYORUZ'

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci ise evde bakıldığını tahmin ettikleri cins bir köpeğin barınak kapısına bağlanarak, terk edilmesinin çok yanlış olduğunu belirterek, 'Bu hayvanların çektiklerinden dolayı biz çok üzülüyoruz. Ne diyeceğimizi de bilemiyoruz çünkü bu insanlar insanlıktan çıkmış. Yani yapacak bir şey yok vicdan da kalmamış kimsede, yazık gerçekten çok yazık. Bunu yapanları kınıyorum. Köpeğimiz cins bir ırk. Muhtemelen para verip sahiplenilmiş. Bakılamayınca da barınağın kapısına bağlayıp, terk edip, gitmişler. Klinikte tedavisi yapılıyor. Sağlığına kavuştuktan sonra ona iyi bir yuva bulmak için çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Daha önce de yaralı köpeklerin barınak kapısına terk edildiğini söyleyen Cebeci, artık bunun son olmasını dilediğini belirtti. (DHA)