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Keşan'da Şüphelinin Üst Aramasında 14 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, durdurduğu şüphelinin üst aramasında 14 adet sentetik ecza buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri A.K.D.'yi durduran Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, 14 adet sentetik ecza ele geçirilen şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

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