Keşan'da Şüphelinin Üst Aramasında 14 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri A.K.D.'yi durduran Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, 14 adet sentetik ecza ele geçirilen şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE