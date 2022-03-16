Keşan'da şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildi - Haberler

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Keşan'da şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildi

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Keşan'da şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildi

Keşan ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde silah ele geçirildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde silah ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde şüpheli aracı durdurdu.

Araçtaki C.K'nın üzerinde yapılan aramada silah ve 3 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde şüpheli U.K'nin üzerinde yapılan aramada da silah ve 3 mermi bulundu.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada polis ekiplerince Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yediyüzevler Caddesi'nde hırsızlık suçundan firari olduğu belirlenen C.K. yakalandı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Mescit, Keşan, Silah, Güncel, Haberler

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