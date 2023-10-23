Keşan'da Şüpheli Şahıstan Uyuşturucu Çıktı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu şahıs, üzerinden 8,33 gram uyuşturucu çıkması üzerine gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu şahıs, üzerinden 8,33 gram uyuşturucu çıkması üzerine gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde şüphelendikleri N.B.'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 8,33 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel