Keşan'da Suç Şebekesi Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimde "Kadına Karşı Tehdit" suçundan aranan U.Y. ile "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan aranan A.A'yı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Keşan ilçesinde havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaptığı denetimde G.B'nin üzerini aradı.

Aramada, havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

G.B. gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalandı

Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri Ş.T'nin üzerini aradı. Aramada şüphelinin üzerinde 1.01 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ş.T. gözaltına alındı.