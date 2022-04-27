Keşan'da su sayacı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Keşan'da su sayacı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da su sayacı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde apartmanlardan su sayacı çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keşan ilçesinde apartmanlardan su sayacı çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki iki apartmandan 18 su sayacı çalındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden B.A'nın evinde yapılan aramada 18 su sayacı bulundu.

Sayaçlar sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Hisarcık, Keşan, su, Güncel, Haberler

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