Keşan'da su sayacı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde apartmanlardan su sayacı çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keşan ilçesinde apartmanlardan su sayacı çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki iki apartmandan 18 su sayacı çalındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden B.A'nın evinde yapılan aramada 18 su sayacı bulundu.
Sayaçlar sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
AA / İlker Gürel - Güncel