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Keşan'da silahlı kavga: 2 kişi tutuklandı

Keşan'da silahlı kavga: 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Keşan ilçesinde, aralarında husumet bulunan iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı. Olayda 7 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aralarında husumet bulunan iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki Aşağı Zaferiye Camisi yanında bulunan iş yerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iş yeri sahibi M.K. ile Eren Sırmalı ve Hamza Tekin arasında kavga çıktı. İddiaya göre kavgada Sırmalı ve Tekin tarafından tabancayla çevreye ateş açıldı. Mermilerden biri iş yerine isabet ederken kavgaya karışan Eren Sırmalı ve Hamza Tekin, otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda M.K.'ye ait iş yeri önünde 14 boş kovan bulunurken, iş yerinde yapılan aramada da 1 hançer, 5 tabanca mermisi, 1 boş şarjör, 1 kasatura ve 1 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

RESTORANDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis, olay yerinden kaçan Hamza Tekin'e ait aracı kendisine ait restoranının önünde park halinde buldu. Tekin, restoranda yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, M.K.'ye ait evde de arama yaptı. Aramada, 5 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, 2 tabanca mermisi, 8 mermi çekirdeği ve 1 şarjör ele geçirildi. M.K., gözaltına alındı. Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde O.T.'ye ait kahvehanede kavgaya karışan Hamza Tekin'in restoranını basmak üzere toplanan O.T., A.K., H.E. ve B.Ç.'yi de yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 11 mermi ve 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan O.T.'nin yapılan UYAP kontrolünde İstanbul Büyükçekmece 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'hırsızlık' suçundan yakalaması olduğu belirlendi.

Polis ekipleri daha sonra silahlı kavga olayının diğer faili Eren Sırmalı'nın yakalanması için bir eğlence mekanını kontrol etti. Sırmalı, üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermiyle yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Eren Sırmalı ve Hamza Tekin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, O.T., A.K., M.K., H.E. ve B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Hamza Tekin kavga Keşan Güncel Haberler

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