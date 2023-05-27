Keşan'da silahlı kavga: 2 kişi tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aralarında husumet bulunan iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki Aşağı Zaferiye Camisi yanında bulunan iş yerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iş yeri sahibi M.K. ile Eren Sırmalı ve Hamza Tekin arasında kavga çıktı. İddiaya göre kavgada Sırmalı ve Tekin tarafından tabancayla çevreye ateş açıldı. Mermilerden biri iş yerine isabet ederken kavgaya karışan Eren Sırmalı ve Hamza Tekin, otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda M.K.'ye ait iş yeri önünde 14 boş kovan bulunurken, iş yerinde yapılan aramada da 1 hançer, 5 tabanca mermisi, 1 boş şarjör, 1 kasatura ve 1 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri daha sonra silahlı kavga olayının diğer faili Eren Sırmalı'nın yakalanması için bir eğlence mekanını kontrol etti. Sırmalı, üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermiyle yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Eren Sırmalı ve Hamza Tekin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, O.T., A.K., M.K., H.E. ve B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.