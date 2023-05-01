Keşan'da Şiddetli Yağış ve Dolu

Keşan'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 21 derece olduğu Keşan'da, öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağışı başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı.