KEŞAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ, ENEZ'DE HORTUM

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde şiddetli sağanak yağmur yağışı etkili olurken, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde hortum oluştu.

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Keşan'da, akşam saatlerinde şiddetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı.

HORTUM OLUŞTU

Sultaniçe köyünde hortum oluştu, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Köy genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü yağmur etkili oldu. Köyde hortum oluştu. Köydeki hortum, daha sonra kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)