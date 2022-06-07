Keşan'da sezonun ilk arpası Ticaret Borsasında törenle satıldı - Haberler

Keşan'da hasat sezonunun ilk ürünü yeni mahsul arpa düzenlenen törenle Keşan Ticaret Borsasında satışa sunuldu.

Borsadaki törende çiftçi İlker Irmak'ın getirdiği 800 kilogram arpa kilogramı 11,50 liradan Gamze Girgin Aras tarafından satın alındı.

Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu üretimin önemine değinerek üreten insanlara daha fazla destek olunması gerektiğini belirtti.

Hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyen Uslu, "Üreten insanlar çok kıymetlidir. Onlara hepimizin üreten insanlara şükran borcu var. Bunun için üretimin artması dileği ile yılın ilk ürün arpasının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da hasat sezonunun tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Sezonun ilk arpasını getiren Irmak'a Keşan Ticaret Borsası tarafından plaket ve 50 litrelik mazot, Keşan Ziraat Odası tarafından 1250 liralık hediye çeki, 326 Sayılı Keşan Tarım Kredi Kooperatifi tarafından da yaprak gübresi hediye edildi.