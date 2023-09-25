Keşan'da Sentetik Ecza Operasyonu: Gözaltına Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde sentetik ecza ile birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 41 adet sentetik ecza ve 3 bin 910 TL para ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üzerinde sentetik ecza ile birlikte yakaladığı şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Barut Sokak'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan U.E.'nin üst aramasını yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üzerinden 41 adet sentetik ecza ile bu sentetik eczalar ile alakalı olduğu değerlendirilen 3 bin 910 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan U.E. işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - EDİRNE