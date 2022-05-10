Keşan'da şehit Fatih Mehmethan adına düzenlenen kütüphane açıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Zeytindalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın ismi, Keşan'da bir lisede adına düzenlenen kütüphaneye verildi.

Keşan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi idaresi tarafından, şehit Mehmethan adına düzenlenen kütüphane törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Okul Müdürü Murat Ilıman, Mehmethan'ın cesur askerlerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Henüz 4 aylık evliyken toprağa düştü şehit Fatih Mehmethan. Şehitler tepesini boş bırakmadı. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Kütüphanemizi düzenlerken şehit Mehmethan'ın nezdinde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak istedik. İstedik ki öğrencilerimiz burada vakit geçirirken, bir yandan da varlığımızı borçlu olduğumuz kahramanları akıllarına, zihinlerine kazısınlar ve asla unutmasınlar. Kütüphane projemize maddi manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz."

Kütüphanenin düzenlenmesine katkı sağlayan ve emeği geçenlere belgeleri verildikten sonra, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ömer Kaan Oksal tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek da katıldı.