Keşan'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki ağaçlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan Keşan Küçük Sanayi Sitesi B-32'nci blok karşısındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otların tutuşması sonucu örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, alevlerin sıçramaması için yol kenarındaki araçları çektirdi. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonucu ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Keşan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hakan Gürel de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı