Keşan'da sahte rakı operasyonu: 387 litre sahte rakı ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan operasyonda bir otomobil ve iş yerinde yapılan aramada 387 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinden iş yerine tesisat çekerek, müşterilere buradan sahte rakı dolumu yaptığı saptandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir otomobil ve iş yerinde yapılan aramada 387 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinden iş yerine tesisat çekerek, müşterilere buradan sahte rakı dolumu yaptığı saptandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sahte içki satışı yapanlara yönelik çalışmada Yenimescit Mahallesi'nde B.T.'ye ait otomobilde arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada 350 litre sahte rakı ele geçirildi, B.T. gözaltına alındı.

Polis, Yenimescit Mahallesi'nde ise A.K.'ya ait evde de arama yaptı. Aramada, evin balkon altına gizlenmiş depo yapıldığı, deponun alt tarafta bulunan iş yerine tesisat ile bağlandığı ve musluk açıldığında içerisinden sahte rakı aktığı belirlendi. A.K.'nın düzenekle iş yerine gelen müşterilere sahte rakı sattığını tespit etti. Depoda 37 litre sahte rakı ele geçirildi, A.K. da gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.