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Keşan'da Sahte Alkol Operasyonu: 387 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 387 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 387 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yaptığı bilgisi bulunan A.K.'nin evine baskın yaptı. Balkon altında gizlenmiş depo yapıldığını fark eden polis, deponun alt tarafında bulunan iş yerine bağlanan musluktan alkol akıtılan düzenek olduğunu belirledi. Yapılan aramada 387 litre sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili A.K. ve B.T. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

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