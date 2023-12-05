Keşan'da sağanak yağışın baraja etkisi az

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın şehre içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'na fazla etkisi olmadığı bildirildi. Barajın doluluk oranı hala kritik seviyelerde olduğu için su tasarrufu yapılması gerektiği belirtildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde son günlerde etkili olan kuvvetli sağanağın şehre içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'na fazla etkisinin olmadığı bildirildi. Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran, vatandaşlardan su tasarrufu yapmaya devam etmelerini isteyerek, 'Düşen yağışlar barajdaki doluluğa etki etmedi diyebiliriz. Halen kritik seviyelerdeyiz' dedi.

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan'a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı son yağışlarla birlikte 3,4 milyon metreküpe ulaştı. Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran, son yağışların da baraja beklenen oranda etki etmediğini belirterek, su tasarrufuna devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

'HALEN KRİTİK SEVİYELERDEYİZ'

Sıcak ve kurak geçen yaz aylarının ardından, düşen yağışların Kadıköy Barajı'na fazla etkisinin olmadığını belirten Başaran, 'Bölgemiz geneli oranı ile son yılların en düşük seviyesine gerilemişti. Geçtiğimiz günlerde ise düşen yağışlar sonrasında 1 milyon 100 bin metreküp su gelmesiyle birlikte, barajımızdaki doluluk 3 milyon 400 metreküpe, yani yüzde 6'ya ulaştı. Açıkça söylemek gerekirse düşen yağışlar barajdaki doluluğa etki etmedi diyebiliriz. Halen kritik seviyelerdeyiz' diye konuştu.

'HERKESİN DUYARLI OLMASINI BEKLİYORUZ'

Yağışların bekleneni karşılamadığını ve dip suyunu çekmek için platform kuracaklarını ifade eden Başaran, 'Kadıköy Barajı'nda alarm durumu devam ediyor. Susuz kalmamak için çözüm yolları üretmeye devam ediyoruz. Ancak herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Yüzünüzü yıkarken, dişinizi fırçalarken, abdest alırken, duş alırken, araba yıkarken suyu lütfen dikkatli kullanalım' ifadelerini kullandı. (DHA)