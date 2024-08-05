Üye Girişi
Haberler

Keşan'da Sağanak Yağış Sonucu Kazalar Meydana Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sağanak etkili olurken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Keşan ilçesinde sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü ilçede akşam saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Yağış, kazaları da beraberinde getirdi. Yukarı Zaferiye Mahallesi Yaprak Sokak'ta seyreden A.P. (30) yönetimindeki 22 ACN 774 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Motosikletten düşen sürücü A.P., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.P., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne Keşan Acil Durum Hava Durumu Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

 İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

 Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title