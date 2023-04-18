Keşan'da sağanak etkili oldu

METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Keşan'da, öğle saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı.