Keşan'da Sabah Sis Etkili Oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Emniyet ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle binalar gözden kayboldu.
Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü. Görüş mesafesi yer yer 20 metre olurken, sis nedeniyle binalar gözden kayboldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte; Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel