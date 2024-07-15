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Keşan'da Rüzgarın Etkisiyle Yayılan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve 50 dönüm alan zarar gördü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın buğday tarlasında başlayıp, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altında alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Yeni Mahalle Felek Caddesi sonundaki Eski Çöplük mevkisindeki biçilmiş buğday tarlasında, saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye polis, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Bölge polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatılırken, çevredeki inşaat şantiyelerinde çalışan işçiler de tahliye edildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA OLAY YERİNDE

Yerleşim yerlerine de yakın bölgeyi duman ve kül kaplarken, alevlere TOMA ile de müdahale edildi. Yangın ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken; anız, ot ve ağaçların bulunduğu 50 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalar sürerken, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Meriç ve Bilgin Atlı ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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