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Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Güncel Haberler

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.D'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Evden hırsızlık

Uzunköprü'de evinden ziynet eşyası çalınan kişi polise başvurdu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Ş.Y, evindeki dolapta bulunan ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

Ş.Y, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığı

İpsala'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Köprü Mahallesi'nde yaşayan Y.G, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Y.G, İpsala Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Güncel Haberler

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