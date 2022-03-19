Keşan'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Keşan'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malkara istikametinden gelen L.D idaresindeki 10 AAZ 763 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı'nda refüje çarptı.

Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polisi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis, otomobilde tabanca ile buna ait fişekler ele geçirdi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Otomobil, Keşan, Güncel, Haberler

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