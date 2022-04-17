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Keşan'da ramazan eğlencesi düzenlendi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Keşan'da ramazan eğlencesi düzenlendi

Keşan Belediyesi tarafından ramazan eğlencesi düzenlendi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi tarafından ramazan eğlencesi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Gemici Cennet Bahçesinde düzenlenen programa Keşanlı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, güzel ve keyifli bir program geçirildiğini belirtti.

Eski ramazan eğlencelerini aratmayan bir program yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, "Karagöz-Hacivat Gölge Orta oyunundan dans şovlarına, animatörler eşliğinde çocuk programlarına kadar eğlence dolu programlar oldu. Yine Keşan BSM Gençlik Korosu ile Sıra Gecesi'ne, çiğ köfte ve pamuk şeker ikramına kadar dopdolu bir eğlenceyi birlikte doyasıya yaşadık." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, ramazan ayına yönelik etkinliklerin süreceğini kaydetti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Haberler

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