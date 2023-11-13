Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen ticari taksiye uyuşturucu ele geçirildi. Olay sonucunda 2 zanlı tutuklandı.

Keşan'da polis ekipleri tarafından durdurulan ticari takside uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ticari takside 724 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Paşayiğit Mahallesi'nde takibe aldıkları ticari taksiyi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan taksi kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada 724 gram uyuşturucu, bıçak ve cep telefonu ele geçirildi, B.K. ve C.G, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.