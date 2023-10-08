Haberler ›› Güncel ›› Keşan'da Polis Denetimi: Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Keşan'da Polis Denetimi: Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Keşan'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 2 şüpheli yakalandı ve 187 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Denetimde 23 aracın sorgusu yapıldı ve 5 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. Ayrıca, Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.