Keşan'da Polis Denetimi: Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı
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Keşan'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 2 şüpheli yakalandı ve 187 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Denetimde 23 aracın sorgusu yapıldı ve 5 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. Ayrıca, Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.
Keşan'da polis ekiplerince ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 2 şüphelinin yakalandığı denetimde 187 kişinin GBT kontrolü yapıldı.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Denetimde 23 aracın sorgusu yapıldı, 5 araç sürücüsüne 2 bin 695 lira para cezası uygulandı.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.P'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.