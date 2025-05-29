Keşan'da Plakasız Motosikletin Cadde Üzerinde Çarptığı Kadın Yaralandı

Keşan'da Plakasız Motosikletin Cadde Üzerinde Çarptığı Kadın Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir plakasız motosikletin çarptığı 47 yaşındaki N.B. yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü kaçarken, olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde plakasız motosikletin çarptığı N.B. (47) adlı kadın yaralandı. Kaza sonrası kaçan motosikletin sürücüsü, kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden Cumhuriyet Meydanı yönüne ilerleyen ve sürücüsünün ismi bilinmeyen plakasız motosiklet, bir aracın sağından geçtiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen N.B. yaralanırken, sürücü durmayarak motosikletle kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. N.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kaçan ve kameraya yansıyan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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