Keşan'da pencere sinekliği açılması sonucu düşen çocuk ağır yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuk yaslandığı pencere sinekliğinin açılması sonucu 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.