Üye Girişi
Haberler

Keşan'da pencere sinekliği açılması sonucu düşen çocuk ağır yaralandı

Güncel Haberler

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuk yaslandığı pencere sinekliğinin açılması sonucu 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaslandığı pencere sinekliğinin açılması sonucu 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Yasemin Sokak Günışığı Apartmanı'nda meydana geldi. 3 yaşındaki G.T'nin yaslandığı pencere sinekliği bir anda açıldı. 3'üncü katan düşen yere düşen çocuk ağır yaralandı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk G. T. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title