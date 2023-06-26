Keşan'da Panelvan ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvan ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde panelvan ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.A yönetimindeki 59 ABT 293 plakalı panelvan, Cumhuriyet Mahallesi'nde S.O. idaresindeki 22 ABV 755 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü S.O. sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel