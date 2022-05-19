Keşan'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyendik'ten Keşan'a giden M.U idaresindeki 34 CBG 333 plakalı otomobil, TOKİ Konutları mevkisinde, karşı yönden gelen Ş.C'nin kullandığı 22 PL 667 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki yolculardan biri ayağından yaralandı.

Yaralı, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolculardan 9'u tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek kaza yerine gelerek bilgi aldı.