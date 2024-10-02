Keşan'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya R.K. (19), ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolu Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden, Keşan yönüne ilerleyen R.E. (21) yönetimindeki SG 459 280 yabancı plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşak yakınlarında karanlıkta aniden yola çıkan R.K.'ya çarptı. Otomobilin ön camını kırarak yola fırlayan R.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. R.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Sürücü R.E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.