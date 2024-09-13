Keşan'da Otomobilde Uyuşturucu ve Sahte Kimlik Operasyonu
Edirne'nin Keşan ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 240 sentetik uyuşturucu hap, 1,17 gram esrar, 51 bin lira ve 700 dolar nakit para ile sahte polis ve gazeteci kimlikleri ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde durdurulan otomobilde 240 sentetik uyuşturucu hap ile sahte polis ve gazeteci kimlikleri ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 240 sentetik uyuşturucu hap, 1,17 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin lira ve 700 dolar nakit para ile sahte polis ve gazeteci kimlikleri ele geçirildi. Otomobildeki Ş.A. ve Y.B., gözaltına alındı.