Keşan'da otomobilde sentetik ecza ele geçirildi - Haberler

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Keşan'da otomobilde sentetik ecza ele geçirildi

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da otomobilde sentetik ecza ele geçirildi

Keşan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada sentetik ecza bulundu.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada sentetik ecza bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada 64 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ö.I'nın evinde yapılan aramada av tüfeği bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Keşan, Güncel, Haberler

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