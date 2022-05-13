Keşan'da otomobilde sentetik ecza ele geçirildi
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada sentetik ecza bulundu.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada sentetik ecza bulundu.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.
Aramada 64 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Ö.I'nın evinde yapılan aramada av tüfeği bulundu.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel