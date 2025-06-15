Keşan'da Orman Yangını 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

Keşan'da Orman Yangını 1 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki Mecidiye köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alevlere, havadan 4 uçak, 2 helikopter ile Keşan Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Tarladaki anızdan başladığı belirtilen yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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