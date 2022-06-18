Keşan'da öğrencileri sınava Yunus Timi polisleri yetiştirdi
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde, öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Yunus Timi polisleri yetiştirdi.
Keşan ilçesinde, öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Yunus Timi polisleri yetiştirdi.
Bazı öğrenciler YKS'ye girmek için nüfus müdürlüğünden evrak aldı.
Sınavın başlamasına az bir süre kalması nedeniyle öğrenciler Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosiklete sınava yetiştirildi.
Sınava yetiştirilen öğrenciler polislere teşekkür etti.
AA / İlker Gürel - Güncel