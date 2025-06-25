Keşan'da Motosiklet Trafik Denetimlerinde 134 Bin Lira Ceza Kesildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen motosiklet trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 11 sürücü ve eksiklikleri bulunan 9 motosiklet sahibine toplam 134 bin 565 lira ceza uygulandı. Denetimlerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla devam edeceği belirtildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere toplam 134 bin 565 lira ceza kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptı.
İlçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüler ile eksiklikleri bulunan motosikletler tespit edildi.
Denetimlerde 11 sürücü ve 9 motosiklet sahibine toplam 134 bin 565 lira ceza uygulandı.
Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel