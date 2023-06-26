Keşan'da Motosiklet Kazası: Kasksız Sürücü Ağır Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin kasksız ve koruyucu kıyafetsiz sürücüsü Serkan Onar (34), ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin kasksız ve koruyucu kıyafetsiz sürücüsü Serkan Onar (34), ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Vali Fahri Yücel ve 19 Kasım caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. 19 Kasım Caddesi'nden, Vali Fahri Yücel Caddesi'ne çıkış yapan Erdal A. (47) yönetimindeki 59 ABT 293 plakalı kamyonet, Serkan Onar'ın kullandığı 22 ABV 755 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet kamyonetin altına girerken, yola savrulan kaskı ve koruyucu kıyafeti olmayan Onar ağır yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.